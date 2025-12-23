Ha perso la mamma da poco | ragazzino vende disegni in strada per comprare un regalo di Natale alla sorellina e i Carabinieri lo aiutano

A Mugnano, alle porte di Napoli, una storia semplice ma significativa ricorda il valore della solidarietà. Un ragazzino, recentemente rimasto senza la madre, vende disegni in strada per acquistare un regalo di Natale per la sorellina. L’intervento dei Carabinieri ha contribuito a sostenere il suo gesto. Un esempio di come anche in momenti difficili, la comunità possa dimostrare attenzione e supporto.

In un periodo in cui il Natale è spesso associato solo alla corsa ai regali, da Mugnano, alle porte di Napoli, arriva una vicenda che ridefinisce il concetto di generosità. Protagonista è un ragazzino di soli 11 anni che, spinto da un amore immenso per la sorellina, ha cercato di trasformare la propria creatività in una risorsa per rendere magiche le feste, nonostante il dolore che ha colpito la sua famiglia. Tutto è iniziato davanti alle vetrine colorate di un negozio di giocattoli, dove il piccolo ha allestito un banchetto improvvisato. Non vendeva oggetti di valore, ma i suoi libri di scuola e una collezione di disegni fatti a mano.

