Ha la cocaina in tasca | 37enne pizzicato dai carabinieri

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Seregno e Giussano hanno condotto, sabato 20 dicembre, un'operazione straordinaria di controllo del territorio in diversi comuni della Brianza, con esiti significativi che hanno coinvolto anche un residente della provincia di Lecco.

