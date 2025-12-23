Ha fretta di nascere a Castelnovo Sotto papà si trasforma in ostetrico

A Castelnovo Sotto, il piccolo Omar è nato prematuramente, prima che i genitori potessero raggiungere l’ospedale. Il parto, avvenuto sabato scorso, si è svolto in modo inatteso e rapido, mettendo alla prova il personale sanitario. Questa nascita improvvisa evidenzia l’importanza di un pronto intervento e di strutture adeguate per le emergenze ostetriche nella zona.

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 23 dicembre 2025 - Aveva fretta di nascere, il piccolo Omar. E sabato scorso non ha dato il tempo a mamma e papà di arrivare in ospedale. Il parto è avvenuto direttamente nell’abitazione di Castelnovo Sotto di Said El Bahry e della moglie Ghita Fares, con l’uomo che si è trasformato in ostetrico, per favorire le corrette pratiche della nascita, guidato al telefono da una operatrice del 118. Nel frattempo sul posto sono arrivati l’ambulanza della Pubblica assistenza con personale sanitario per poter assistere la donna nella fase successiva al parto, che si è svolto in modo regolare, con mamma e piccolo in buone condizioni di salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

