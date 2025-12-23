Ha drogato e fatto violentare la moglie da altri uomini per 13 anni | accusato un ex politico britannico

Ha drogato e violentato la sua dipendente a Prato. Diciotto anni fa rapì e tentò di strangolare una 26enne, adescata con un falso annuncio di lavoro - Adesso il 59enne di Prato, Riccardo Vannucchi, avrebbe drogato la sua dipendente offrendole il pranzo e abusando di lei ... msn.com

Nel Regno Unito un uomo di 49 anni, Philip Young, è accusato di aver drogato e fatto stuprare la moglie da altri uomini per oltre 13 anni. Le violenze sono state commesse tra il 2010 e il 2023. La notizia è stata riportata dai quotidiani britannici che citano la pol - facebook.com facebook

Un fermato per stupro, ha 'drogato e abusato di una dipendente'. Indagini a Prato: 'Scena ripresa telecamere' #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.