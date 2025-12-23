Gumirato spegne le luci della fiaccolata | nella lettera ai 2500 dipendenti i motivi della crisi numeri e cifre degli stipendi

Gumirato ha comunicato ai 2.500 dipendenti dell'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza i motivi della crisi, includendo dati su stipendi e numeri chiave. La lettera, diffusa nelle chat di medici e infermieri, arriva dopo la fiaccolata a sostegno del settore sanitario dell'ospedale di San Giovanni Rotondo. Un documento che chiarisce la situazione attuale e le sfide affrontate dal personale.

