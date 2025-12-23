Gumirato spegne le luci della fiaccolata | nella lettera ai 2500 dipendenti i motivi della crisi numeri e cifre degli stipendi
Gumirato ha comunicato ai 2.500 dipendenti dell'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza i motivi della crisi, includendo dati su stipendi e numeri chiave. La lettera, diffusa nelle chat di medici e infermieri, arriva dopo la fiaccolata a sostegno del settore sanitario dell'ospedale di San Giovanni Rotondo. Un documento che chiarisce la situazione attuale e le sfide affrontate dal personale.
In una lettera aperta rivolta ai 2500 dipendenti dell'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, che da alcune ore starebbe tenendo banco nelle chat di medici e infermieri, all'indomani della fiaccolata a difesa del comparto sanitario e medico dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Portieri a Bari, una professione in via d’estinzione: le storie, i numeri, i motivi della crisi
Leggi anche: TS – le cifre degli stipendi dei dirigenti Juve
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.