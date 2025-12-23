Guida TV Sky Cinema e NOW | Sole a catinelle Martedi 23 Dicembre 2025

Ecco la guida TV Sky Cinema e NOW per martedì 23 dicembre 2025. Una serata dedicata a un’ampia selezione di film, tra commedie, fantasy e avventure, disponibili sui canali Sky Cinema e in streaming su NOW. Dalle risate di Checco Zalone alle magiche atmosfere di Harry Potter e alle epiche storie de Il Signore degli Anelli e Mission: Impossible. Una programmazione pensata per offrire un’ampia scelta di intrattenimento.

Da Checco Zalone a Harry Potter, da Il Signore degli Anelli a Mission: Impossible, una serata ricchissima sui canali Sky Cinema e in streaming su NOW. Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Sole a catinelle, una delle commedie più amate di Checco Zalone, capace di mescolare comicità irresistibile e malinconia popolare. Checco è un venditore di aspirapolveri in difficoltà economica che, pur di non deludere il figlio, gli promette una vacanza da sogno.

