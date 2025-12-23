GUIDA TV 23 DICEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:00 Cena di Natale Premio Monica Vitti Show Evento Rai2 21:20 23:50 Uno Rosso 1ªTv Non Ti Presento i Miei Film Film Rai3 21:20 23:15 Gloria! 1ªTv Radix Pomezia Pt.1 Film Doc. Rete 4 21:35 01:00 È Sempre Carta Bianca Drive Up Talk Show Rubrica Canale 5 21:50 23:10 Io Sono Farah 1ªTv La Notte nel Cuore 1ªTv Serie Tv Serie Tv Italia 1 21:30 00:00 Miracolo nella 34a Strada Jack Frost Film Film La7 21:15 00:00 Tutto Trump: Un Anno da Presidente TgLa7 Doc.

Stasera in TV: Film da vedere martedì 23 dicembre, in prima serata - Stasera in TV, Martedì 23 Dicembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ... msn.com

Programmi TV martedì 23 dicembre 2025: film e fiction - "Cena di Natale" su Rai 1, "Io sono Farah" e "La notte nel cuore" su Canale 5. lopinionista.it

