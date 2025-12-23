Guerra al tritolo in Russia saltano in aria i generali
Da quando è iniziato il conflitto, in Russia si sono verificati diversi attentati contro figure militari di alto livello. Questi episodi, spesso attribuiti a forze interne o esterne, evidenziano una situazione di instabilità e tensione crescente all’interno del Paese. La serie di attacchi contro generali e ufficiali rappresenta un elemento significativo nel contesto della guerra e delle sue ripercussioni interne.
Non ci sono solo droni a "sconfinare" portando la guerra anche in territorio russo. Con una certa regolarità da quando è scoppiato il conflitto, infatti, militari e propagandisti sono stati
Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, autobomba esplode a Mosca. Morto generale Sarvarov, Media: “Ucciso con 300 grammi di tritolo”, news in diretta
Leggi anche: Generali nel mirino in Russia: Fanil Sarvarov ucciso da un’autobomba, la lunga catena di attentati dall’inizio della guerra
Guerra ibrida, la Nato ora «attacca» la flotta ombra russa: la Yantar in Norvegia e la Adler nel Mar Baltico sotto assedio - La Nato ora è passata da un atteggiamento passivo della prima ora all'azione contro le continue ... msn.com
Un attentato terroristico contro il generale russo Fanil Sarvarov. È successo questa mattina a mosca alla 7 del mattino, quando 300 grammi di tritolo piazzati sotto il telaio di un automobile hanno fatto saltare in aria il Generale in via Yasenevaya a Mosca. 56 an - facebook.com facebook
