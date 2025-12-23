Guerra al tritolo in Russia saltano in aria i generali

Da quando è iniziato il conflitto, in Russia si sono verificati diversi attentati contro figure militari di alto livello. Questi episodi, spesso attribuiti a forze interne o esterne, evidenziano una situazione di instabilità e tensione crescente all’interno del Paese. La serie di attacchi contro generali e ufficiali rappresenta un elemento significativo nel contesto della guerra e delle sue ripercussioni interne.

