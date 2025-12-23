Guastalla denunciato per possesso di coltello

Durante un controllo stradale a Guastalla, i carabinieri hanno fermato due giovani residenti a Gualtieri. Nel corso delle verifiche, è stato rinvenuto un coltello, e uno dei fermati è stato denunciato per possesso di arma impropria. L’intervento rientra nelle attività di controllo preventivo sul territorio per garantire la sicurezza pubblica.

Guastalla (Reggio Emilia), 23 dicembre 2025 - In un controllo stradale operato dai carabinieri del Radiomobile di Guastalla è stato fermato un giovane di 22 anni, residente a Gualtieri, in compagnia di un 23enne pure lui del paese della Bassa. Ieri, in piena notte, i due automobilisti sono apparsi piuttosto nervosi. E questo ha convinto i carabinieri ad approfondire il controllo, avvenuto in via Palazzina a Guastalla. Nel cassetto portaoggetti della Mercedes su cui si trovavano c'era un coltello multiuso completo di fodero, con lama di oltre otto centimetri di lunghezza, di cui il 22enne si è assunto la proprietà, ma senza fornire un giustificato motivo sul possesso in quel momento nell'auto.

