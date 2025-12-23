Guardia nazionale a Chicago Corte Suprema blocca dispiego voluto da Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha temporaneamente bloccato il dispiegamento della Guardia Nazionale a Chicago, deciso dal governo. Questa decisione rappresenta un aggiornamento importante sulle recenti questioni di sicurezza e ordine pubblico, sottolineando il ruolo della magistratura nel valutare le misure adottate a livello federale. La vicenda evidenzia le tensioni tra le autorità e il rispetto delle procedure legali in situazioni di emergenza.

Washington, 23 dic. (Adnkronos) - La Corte suprema degli Stati Uniti ha inflitto una dura battuta d'arresto al presidente Donald Trump, stabilendo che per il momento non potrà procedere con il dispiegamento della Guardia Nazionale nell'area di Chicago. In un'ordinanza non firmata citata dal Washington Post, i giudici hanno affermato che la possibilità di "federalizzare" la Guardia nazionale si applica solo in circostanze "eccezionali" e che, allo stato attuale, il governo non ha indicato una base giuridica che consenta all'esercito di far rispettare le leggi nello Stato dell'Illinois. Tre giudici conservatori – Samuel Alito, Clarence Thomas e Neil Gorsuch – hanno espresso dissenso.

Trump, la Corte Suprema respinge la richiesta di schierare i soldati della Guardia Nazionale a Chicago - La Corte Suprema americana ha respinto la richiesta di schierare i soldati della Guardia Nazionale in Illinois e in particolare a Chicago, nonostante le forti ... msn.com

Sconfitta per Trump, la Corte Suprema vieta le truppe a Chicago - Con un’ordinanza senza firma, i giudici hanno respinto la richiesta d’urgenza dell’amministrazione di schierare la Guardia Nazionale in Illinois, nell’area di ... ilsole24ore.com

