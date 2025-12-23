Recentemente, il governo italiano ha approvato un decreto che modifica simbolicamente l'inno nazionale, su proposta della premier Giorgia Meloni e con il supporto del Quirinale. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra gli italiani, alimentando discussioni sul significato e sul ruolo dell'inno nella cultura nazionale. In questo contesto, sono emersi anche vari video e commenti che evidenziano le diverse opinioni sulla modifica.

Un decreto firmato dal Quirinale e dal presidente Sergio Mattarella, su proposta della premier Giorgia Meloni, introduce una modifica simbolica ma molto sentita al Canto degli italiani, noto come inno di Mameli. Dal 2 dicembre 2025, durante le esecuzioni ufficiali, non dovrebbe più essere pronunciato il “sì” finale. La decisione è stata formalizzata con un provvedimento firmato a marzo 2025 e pubblicato successivamente in Gazzetta Ufficiale, venendo recepito in prima battuta dallo Stato maggiore della Difesa, che ne ha disciplinato l’applicazione nelle cerimonie militari e istituzionali. Secondo la comunicazione ufficiale, in occasione di eventi di particolare rilevanza, quando l’inno viene eseguito nella versione cantata, il verso conclusivo non deve essere accentuato con il tradizionale “sì”, in linea con una lettura più storica e musicale del testo originale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Guardatela!”. Meloni cambia l’inno d’Italia, ma poi… spunta il video e gli italiani si scatenano

Leggi anche: “Schlein e Bindi? Io la Meloni…”. Parla proprio lui ed esplode la polemica: gli italiani si scatenano

Leggi anche: Coro alpini canta Inno Mameli a Palazzo Chigi, dopo "L'Italia chiamò" anche Meloni grida "Sì" – Il video

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

"VADE RETRO...SCENA"!! Il governo ha dovuto riscrivere (per l'ennesima volta) la Manovra: è caos sul dossier pensioni... I retroscena parlano di una Giorgia Meloni inviperita per le bizze di Matteo Salvini sul ritocco dell'età pensionabile mentre il ministro del - facebook.com facebook