Gualtieri stanzia 250 milioni per l'acquisto di case popolari | il bilancio di Roma per il triennio 2026-28

Roma ha approvato il bilancio triennale 2026-2028, con circa 13 miliardi di euro destinati a investimenti in diversi settori. Tra le priorità, il supporto all’edilizia residenziale pubblica con uno stanziamento di 250 milioni di euro per l'acquisto di case popolari. Il documento definisce le strategie della città per il prossimo triennio, puntando a migliorare servizi e infrastrutture.
Roma approva il bilancio 2026-2028: quasi 13 miliardi per investimenti, casa, scuola, verde e trasporti. Gualtieri: "Passi avanti per il bene della città". 🔗 Leggi su Fanpage.it
