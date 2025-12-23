Gruppo Vitali | Sostenibilità al centro della strategia aziendale Salute e sicurezza le priorità

Il Gruppo Vitali presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024, il terzo documento di rendicontazione Esg, che racconta gli ultimi 365 giorni dell’azienda. Il 2024 segna una tappa fondamentale nel percorso di crescita del Gruppo con la trasformazione in Società Benefit, che formalizza l’impegno a generare valore non solo economico, ma anche sociale e ambientale. Attiva dal 1989, Vitali è una società benefit verticalmente impegnata nello sviluppo e nella realizzazione di progetti infrastrutturali e immobiliari. Il Gruppo opera nei settori della produzione di energia rinnovabile – fotovoltaico, idrogeno e sistemi di accumulo – dello sviluppo di infrastrutture per la mobilità – tra cui strade, autostrade, aeroporti e stazioni – delle nuove infrastrutture digitali quali data center nonché di grandi progetti di rigenerazione urbana, come dell’area di Porta Sud a Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

