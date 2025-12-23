Groenlandia Trump | dobbiamo averla per la sicurezza nazionale

L’interesse per la Groenlandia si inserisce nel dibattito sulla sicurezza nazionale, considerando la presenza di attività navali di Russia e Cina lungo le sue coste. Questa regione, per la sua posizione strategica e le risorse naturali, rappresenta un elemento chiave nelle strategie di difesa e sicurezza di molti paesi. Comprendere i motivi di questa attenzione aiuta a inquadrare meglio le dinamiche geopolitiche che coinvolgono l’Artico e le potenziali implicazioni a livello globale.

Roma, 23 dic. (askanews) – "Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale. E se date un'occhiata alla Groenlandia, guardando su e giù lungo la costa, ci sono navi russe e cinesi dappertutto. Ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale. Dobbiamo averla". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una conferenza stampa trasmessa in diretta da Mar-a-Lago, in Florida, nel corso della quale ha definito la Groenlandia (che è un territorio autonomo del Regno di Danimarca) "una questione di grande importanza". Quanto al nuovo inviato speciale dell'amministrazione Trump per la Groenlandia, Jeff Landry, "Beh, mi ha chiamato lui", ha spiegato l'inquilino della Casa Bianca, ricordando il precedente dell'acquisto della Lousiana da parte degli Stati Uniti, "mi ha detto: 'Sono il governatore della Louisiana' e ha detto che gli sarebbe piaciuto.

