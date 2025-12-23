Groenlandia Nielsen risponde a Trump

Il primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, risponde alle minacce di Donald Trump. Il tycoon continua con le sue provocazioni: vuole annettere la Groenlandia agli Stati Uniti d’America. Nielsen affida la sua decisa risposta a Facebook. “La Groenlandia é il nostro Paese”. “La Groenlandia è il nostro Paese. Le nostre decisioni si prendono qui”. Lo ha scritto su Facebook il primo ministro del Paese artico, Jens-Frederik Nielsen, dopo le reiterate minacce di Donald Trump di voler annettere l’isola, territorio autonomo danese. Il tycoon sostiene che gli Stati Uniti ne hanno “bisogno” per questioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Groenlandia, Nielsen risponde a Trump

