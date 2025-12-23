Groenlandia Nielsen risponde a Trump
Il primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, risponde alle minacce di Donald Trump. Il tycoon continua con le sue provocazioni: vuole annettere la Groenlandia agli Stati Uniti d’America. Nielsen affida la sua decisa risposta a Facebook. “La Groenlandia é il nostro Paese”. “La Groenlandia è il nostro Paese. Le nostre decisioni si prendono qui”. Lo ha scritto su Facebook il primo ministro del Paese artico, Jens-Frederik Nielsen, dopo le reiterate minacce di Donald Trump di voler annettere l’isola, territorio autonomo danese. Il tycoon sostiene che gli Stati Uniti ne hanno “bisogno” per questioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Leggi anche: Groenlandia, Nielsen risponde a Trump
Leggi anche: Trump:"Groenlandia per sicurezza Usa"
Trump nomina governatore Louisiana inviato speciale per la Groenlandia. Copenaghen convoca ambasciatore Usa; Trump vuole strappare la Groenlandia all'Europa, serve per la sicurezza nazionale: la Danimarca s'indigna; Inviato speciale per la Groenlandia, Trump riaccende lo scontro con la Danimarca; L’inviato americano risponde alla reazione della Groenlandia.
Trump nomina un inviato speciale Usa in Groenlandia. Protesta la Danimarca: "È inaccettabile" - La scelta cade sul governatore della Louisiana Jeff Landry, che commenta dicendo di voler "rendere la Groenlandia parte degli Usa". huffingtonpost.it
Inviato speciale per la Groenlandia, Trump riaccende lo scontro con la Danimarca - Il presidente Usa ha nominato Jeff Landry, governatore della Louisiana, come suo uomo a Nuuk, scatenando la dura reazione di Copenaghen che ha convocato l’ambasciatore statunitense ... editorialedomani.it
Groenlandia: Trump torna alla carica - Donald Trump nomina un inviato speciale per la Groenlandia, su cui torna ad avanzare pretese. ispionline.it
Trump Eyes Greenland Again: Security or Power Grab?
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riacceso il dibattito geopolitico sull’isola artica della Groenlandia, sostenendo che gli Usa ne hanno “bisogno per motivi di sicurezza nazionale” e non per risorse naturali come petrolio o minerali. “Dobbiamo averl - facebook.com facebook
Condanniamo fermamente la nomina da parte del presidente Trump del governatore della Louisiana Jeff Landry a inviato speciale in Groenlandia, insieme alla retorica che suggerisce la sua annessione. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.