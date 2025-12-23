Il primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, risponde alle minacce di Donald Trump. Il tycoon continua con le sue provocazioni: vuole annettere la Groenlandia agli Stati Uniti d’America. Nielsen affida la sua decisa risposta a Facebook. “La Groenlandia é il nostro Paese”. “La Groenlandia è il nostro Paese. Le nostre decisioni si prendono qui”. Lo ha scritto su Facebook il primo ministro del Paese artico, Jens-Frederik Nielsen, dopo le reiterate minacce di Donald Trump di voler annettere l’isola, territorio autonomo danese. Il tycoon sostiene che gli Stati Uniti ne hanno “bisogno” per questioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Groenlandia, Nielsen risponde a Trump

Leggi anche: Groenlandia, Nielsen risponde a Trump

Leggi anche: Trump:"Groenlandia per sicurezza Usa"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Trump nomina governatore Louisiana inviato speciale per la Groenlandia. Copenaghen convoca ambasciatore Usa; Trump vuole strappare la Groenlandia all'Europa, serve per la sicurezza nazionale: la Danimarca s'indigna; Inviato speciale per la Groenlandia, Trump riaccende lo scontro con la Danimarca; L’inviato americano risponde alla reazione della Groenlandia.

Trump nomina un inviato speciale Usa in Groenlandia. Protesta la Danimarca: "È inaccettabile" - La scelta cade sul governatore della Louisiana Jeff Landry, che commenta dicendo di voler "rendere la Groenlandia parte degli Usa". huffingtonpost.it