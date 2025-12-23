Il Grifone si avvia alla pausa natalizia con un risultato storico, grazie ai 44 punti ottenuti nel girone E, un record per la categoria. Dopo aver raggiunto questo traguardo, la squadra si prende un meritato riposo, lasciando alle spalle un primo scorcio di stagione molto positivo. Un risultato che testimonia l’impegno e la crescita del gruppo sotto la guida di mister Paolo Indiani, portando fiducia per il proseguimento del campionato.

Con i 44 punti conquistati, autentico record per il girone E, il gruppo di mister Paolo Indiani ha fatto un bellissimo regalo di Natale alla società e ai tifosi biancorossi. "Abbiamo disputato un girone straordinario", ha affermato il tecnico biancorosso dopo la sofferta vittoria ottenuta contro il Ghiviborgo nel match che ha chiuso il girone d’andata. Del resto un ruolino di marcia composto da 14 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta, 33 gol realizzati, 11 reti subìte, con l’attaccante Marzierli capocannoniere del girone con 10 gol, parla da sè. Oltre a questi numeri, però, vogliamo sottolineare un altro aspetto che ha un profondo valore dal punto di vista tecnico: la gran parte degli allenatori delle squadre affrontate dal Grosseto ha sempre avuto parole di elogio nei confronti dei biancorossi riconoscendo loro una meritata superiorità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grifone al giro di boa. Riposo dopo il record

