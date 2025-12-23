Greta Thunberg finisce anche nelle galere inglesi | arrestata a Londra per il sostegno a un’organizzazione terroristica pro-Pal
L’attivista ambientalista svedese, Greta Thunberg, è stata arrestata a Londra dalla Polizia mentre partecipava a una protesta pro-Pal. A dare la notizia sono stati gli organizzatori della contestazione, Defend Our Juries e Prisoners for Palestine. L’iniziativa è stata promossa per solidarizzare con otto detenuti del gruppo Palestine action, che era stato messo al bando dal governo Starmer per “terrorismo”. I membri dell’organizzazione filopalestinese arrestati stanno conducendo uno sciopero della fame a oltranza da più di 50 giorni per protestare contro la loro condizione processuale e carceraria nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
