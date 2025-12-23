Greta Thunberg è stata arrestata a Londra
Martedì mattina la polizia britannica ha arrestato a Londra l’attivista svedese Greta Thunberg durante una manifestazione a sostegno di Palestine Action, gruppo messo al bando e designato come organizzazione terroristica dal governo del Regno Unito. L’arresto è avvenuto nel centro della capitale, davanti agli uffici della compagnia assicurativa Aspen Insurance, in occasione di una protesta di Defend Our Juries legata alla detenzione di alcuni membri di Palestine Action. Secondo la polizia, Thunberg è stata fermata per aver violato la sezione 13 del Terrorism Act del 2000, per aver esposto un cartello che recita: « Sostengo i detenuti di Azione Palestinese. 🔗 Leggi su Lettera43.it
