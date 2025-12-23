Greta Thunberg arrestata durante una manifestazione pro-Pal | stava protestando in solidarietà del gruppo vietato dal governo britannico
Ancora guai per Greta Thunberg. L'attivista svedese, che si batte contro i cambiamenti climatici, è stata arrestata nella giornata di oggi 23 dicembre a Londra, durante una manifestazione a sostegno del gruppo Palestine Action, messo al bando dal governo britannico. La manifestazione a favore del. 🔗 Leggi su Today.it
Ancora una volta Greta Thunberg indica la strada della giustizia climatica e sociale. Come sempre, faremo la nostra parte al fianco del Collettivo Di Fabbrica - Lavoratori Gkn Firenze - facebook.com facebook
