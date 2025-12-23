Greta Thunberg arrestata a Londra

Greta Thunberg, nota attivista per il clima, è stata arrestata nel centro di Londra durante una protesta a sostegno della Palestina. L'arresto è avvenuto nel corso di una manifestazione pubblica, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Questa vicenda si inserisce nel contesto delle recenti azioni di Thunberg, nota per il suo impegno ambientale e sociale.

L'attivista per il clima Greta Thunberg è stata arrestata nel centro di Londra durante una manifestazione pro Palestina. Lo riporta Sky News. Secondo quanto riferito, l'attivista svedese si trovava a una manifestazione per mostrare solidarietà ad alcuni detenuti del gruppo Palestine Action, bandito dal governo britannico, che stanno portando avanti uno sciopero della fame da diverse settimane. L'accusa. La polizia della City di Londra ha dichiarato che la 22enne è stata arrestata per aver esposto un cartello a sostegno dell'organizzazione vietata Palestine Action, in violazione dell'articolo 13 del Terrorism Act del 2000.

Greta Thunberg arrestata a Londra durante un raduno pro-pal - Lo rendono noto gli organizzatori dell'iniziativa, promossa per solidarizzare con otto detenuti del gruppo Palestine Action che stanno conducendo una sciopero della fame a oltranza da più di 50 giorni ... ilgiornale.it

Gran Bretagna Arrestata Greta Thunberg durante un raduno pro-pal a Londra - L'attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata oggi a Londra dalla polizia britannica mentre partecipava a una manifestazione pro- bluewin.ch

Greta Thunberg arrestata per aver sostenuto i prigionieri di Palestine Action

Ancora una volta Greta Thunberg indica la strada della giustizia climatica e sociale. Come sempre, faremo la nostra parte al fianco del Collettivo Di Fabbrica - Lavoratori Gkn Firenze - facebook.com facebook

