Greta Thunberg arrestata a Londra per il Terrorism Act

Il 23 dicembre 2025, Greta Thunberg è stata arrestata a Londra dalla polizia britannica davanti alla sede di Aspen Insurance, compagnia che assicura Elbit Systems, azienda israeliana nel settore armamenti. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media, suscitando discussioni su attivismo e sicurezza. L’arresto si è verificato nell’ambito di indagini legate al Terrorism Act, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

La polizia britannica ha fermato Greta Thunberg il 23 dicembre 2025, di fronte alla sede di Aspen Insurance di Londra, compagnia che assicura Elbit Systems, produttore israeliano di armamenti. La manifestazione era organizzata da Prisoners for Palestine e Defend Our Juries per sostenere otto detenuti attivisti di Palestine Action in sciopero della fame. L’attivista svedese ventiduenne è stata arrestata ai sensi del Terrorism Act per aver esposto un cartello con la scritta «Sostengo i prigionieri di Palestine Action. Mi oppongo al genocidio». Il governo britannico ha classificato il gruppo come organizzazione terroristica a luglio 2025, rendendone quindi illegale il sostegno pubblico. 🔗 Leggi su Panorama.it Leggi anche: Greta Thunberg arrestata a Londra Leggi anche: Greta Thunberg è stata arrestata a Londra Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Greta Thunberg arrestata a Londra durante un raduno pro-Pal; Greta Thunberg arrestata a Londra durante un raduno pro-Pal; Greta Thunberg arrestata a Londra durante manifestazione pro-Pal; Greta Thunberg arrestata a Londra durante un raduno pro-Pal. Greta Thunberg arrestata a Londra durante un raduno pro-Pal: il video dell’intervento della polizia - L'attivista svedese fermata mentre manifestava in solidarietà con i detenuti di Palestine Action in sciopero della fame ... msn.com

