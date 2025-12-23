Greta Thunberg arrestata a Londra durante una protesta pro-Palestine Action
Fermata l'attivista svedese nel corso di una manifestazione. Nuovi problemi giudiziari per Greta Thunberg. L'attivista svedese è stata arrestata oggi, 23 dicembre, a Londra, mentre prendeva parte a una manifestazione di solidarietà con Palestine Action, organizzazione recentemente messa al bando dal governo britannico. La protesta a sostegno dei detenuti. Il corteo si è svolto nel centro della capitale inglese per sostenere otto membri di Palestine Action detenuti da mesi. I prigionieri sono impegnati da oltre cinquanta giorni in uno sciopero della fame, una forma di protesta contro la loro detenzione preventiva e contro il provvedimento che ha inserito il gruppo nella lista delle organizzazioni terroristiche del Regno Unito.
