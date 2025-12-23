Greta Thunberg arrestata a Londra durante una protesta pro-Palestina | cosa è successo davvero

L’ennesimo arresto, stavolta nel cuore di Londra, riporta Greta Thunberg al centro di una polemica che va ben oltre l’attivismo climatico. L’attivista svedese è stata fermata il 23 dicembre durante una manifestazione di solidarietà con Palestine Action, gruppo messo al bando dal governo britannico e inserito nella lista delle organizzazioni considerate terroristiche. Secondo quanto riferito da fonti ufficiali, Thunberg è stata arrestata ai sensi della legislazione antiterrorismo del Regno Unito. Un dettaglio che ha immediatamente acceso il dibattito politico e giuridico, dentro e fuori dai confini britannici. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

