Greta Thunberg arrestata a Londra durante una manifestazione Pro Pal – Il video
La polizia britannica ha arrestato l’attivista svedese Greta Thunberg a Londra durante una manifestazione per la Palestina. A riferirlo sono gli attivisti inglesi di Defend Our Juries. Thunberg è stata arrestata in base al Terrorism Act, perché l’evento era stato creato da Palestine Action. Il bando su Palestine Action. Palestine Action è stata bandita a luglio dal governo britannico. Otto militanti dell’associazione sono stati arrestati e stanno conducendo oramai da oltre un mese uno sciopero della fame a oltranza. Si trovano attualmente in stato di reclusione preventiva, proprio perché membri dell’organizzazione finita ora nella black list del governo di Keir Starmer. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Greta Thunberg arrestata a manifestazione pro-Pal a Londra: “Mi oppongo al genocidio”, il video
Leggi anche: Greta Thunberg arrestata a Londra durante un raduno pro-pal
Greta Thunberg arrestata a Londra durante un raduno pro-Pal; Supercoppa 11 anni dopo. È Neres il re d'Arabia; Inammissibile la copertura politica del Pd. Basta con le devastazioni del centro sociale; Il sequestro da incubo dei maranza a Milano.
Arrestata l’attivista Greta Thunberg per una manifestazione pro-pal a Londra - La ragazza svedese è stata fermata durante una manifestazione in sostegno della Palestina. editorialedomani.it
Manifestazione pro-Palestina, Greta Thunberg arrestata a Londra durante la protesta per "Palestine Action" - L’evento si inserisce in un contesto di crescente tensione attorno alle attività di Palestine Action, al centro di controversie legali e politiche nel ... affaritaliani.it
Greta Thunberg arrestata a Londra durante manifestazione pro-Pal - La manifestazione era stata promossa per solidarizzare con otto detenuti del gruppo Palestine Action che stanno conducendo uno sciopero della fame ... msn.com
Ancora una volta Greta Thunberg indica la strada della giustizia climatica e sociale. Come sempre, faremo la nostra parte al fianco del Collettivo Di Fabbrica - Lavoratori Gkn Firenze - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.