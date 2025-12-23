Greta Thunberg arrestata a Londra durante una manifestazione Pro Pal – Il video

La polizia britannica ha arrestato l’attivista svedese Greta Thunberg a Londra durante una manifestazione per la Palestina. A riferirlo sono gli attivisti inglesi di Defend Our Juries. Thunberg è stata arrestata in base al Terrorism Act, perché l’evento era stato creato da Palestine Action. Il bando su Palestine Action. Palestine Action è stata bandita a luglio dal governo britannico. Otto militanti dell’associazione sono stati arrestati e stanno conducendo oramai da oltre un mese uno sciopero della fame a oltranza. Si trovano attualmente in stato di reclusione preventiva, proprio perché membri dell’organizzazione finita ora nella black list del governo di Keir Starmer. 🔗 Leggi su Open.online

