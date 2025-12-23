Greta Thunberg arrestata a Londra durante una manifestazione per la Palestina il cartello portato via dalla polizia | Mi oppongo al genocidio

Greta Thunberg, nota attivista per il clima, è stata arrestata a Londra durante una manifestazione a sostegno della Palestina. La polizia ha rimosso il suo cartello, sul quale era scritto: «Mi oppongo al genocidio». L'evento si inserisce nel contesto delle proteste per i diritti umani e il rispetto delle libertà. L’arresto ha suscitato reazioni e riflessioni sul ruolo degli attivisti nelle questioni internazionali.

Ancora una volta Greta Thunberg indica la strada della giustizia climatica e sociale. Come sempre, faremo la nostra parte al fianco del Collettivo Di Fabbrica - Lavoratori Gkn Firenze - facebook.com facebook

