Greta Thunberg arrestata a Londra durante un raduno pro-pal

Greta Thunberg, attivista svedese per il clima, è stata arrestata oggi a Londra durante una manifestazione a sostegno di cause ambientali. L’arresto si è verificato nel contesto di una protesta pubblica, organizzata per sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni climatiche e ambientali. L’evento ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità, evidenziando il crescente impegno degli attivisti per promuovere cambiamenti sostenibili.

L'attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata oggi a Londra dalla polizia britannica mentre partecipava a una manifestazione pro-pal. Lo rendono noto gli organizzatori dell'iniziativa, promossa per solidarizzare con otto detenuti del gruppo Palestine Action che stanno conducendo una sciopero della fame a oltranza da più di 50 giorni per protestare contro la loro condizione processuale e carceraria nel Regno Unito, dove sono in stato di reclusione preventiva da mesi a margine della contestatissima messa al bando per "terrorismo", voluta dal governo di Keir Starmer, dell'organizzazione di cui fanno parte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Greta Thunberg arrestata a Londra durante un raduno pro-pal Leggi anche: Greta Thunberg a Roma guida il corteo Pro Pal Leggi anche: Allerta a Londra per il raduno anti-Israele. I pro-Pal sfidano il governo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Inammissibile la copertura politica del Pd. Basta con le devastazioni del centro sociale; Dai tagli per il metrò 4 ai vigili, ecco perché la manovra finanziaria penalizza Milano; Il sequestro da incubo dei maranza a Milano; “Convento dell’Osservanza, la collina si abbassa di due metri”. Greta Thunberg arrestata a Londra durante manifestazione pro-Pal - L'attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata a Londra durante una manifestazione a sostegno dell'organizzazione Palestine Action. tg24.sky.it

Greta Thunberg arrestata a Londra durante un raduno pro-pal - Lo rendono noto gli organizzatori dell'iniziativa, promossa per solidarizzare con otto detenuti del gruppo Palestine Action che stanno conducendo una sciopero della fame a oltranza da più di 50 giorni ... ilgiornale.it

Gran Bretagna Arrestata Greta Thunberg durante un raduno pro-pal a Londra - L'attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata oggi a Londra dalla polizia britannica mentre partecipava a una manifestazione pro- bluewin.ch

Ancora una volta Greta Thunberg indica la strada della giustizia climatica e sociale. Come sempre, faremo la nostra parte al fianco del Collettivo Di Fabbrica - Lavoratori Gkn Firenze - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.