Greta Thunberg arrestata a Londra durante un raduno pro-Pal | il video dell’intervento della polizia

L’attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata oggi a Londra dalla polizia britannica mentre partecipava a una manifestazione pro-Pal. Lo rendono noto gli organizzatori dell’iniziativa, promossa per solidarizzare con otto detenuti del gruppo Palestine Action che stanno conducendo uno sciopero della fame a oltranza da più di 50 giorni per protestare contro la loro condizione processuale e carceraria nel Regno Unito, dove sono in stato di reclusione preventiva da mesi a margine della contestatissima messa al bando per “terrorismo”, voluta dal governo di Keir Starmer, dell’organizzazione di cui fanno parte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

