Greta Thunberg arrestata a Londra durante raduno pro Palestina

Greta Thunberg, attivista svedese nota per il suo impegno ambientale, è stata arrestata oggi a Londra durante una manifestazione a sostegno della Palestina. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità locali, che hanno intervenuto per gestire la situazione. La partecipazione di Thunberg a questo evento si inserisce nel suo percorso di attivismo su tematiche sociali e politiche di rilevanza internazionale.

L'attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata oggi a Londra dalla polizia britannica mentre partecipava a una manifestazione pro-pal. Lo rendono noto gli organizzatori dell'iniziativa, promossa per solidarizzare con otto detenuti del gruppo Palestine Action che stanno conducendo una sciopero della fame a oltranza da più di 50 giorni per protestare contro la loro condizione processuale.

Greta Thunberg arrestata a Londra - L'attivista per il clima Greta Thunberg è stata arrestata nel centro di Londra durante una manifestazione pro Palestina. lapresse.it

Manifestazione pro-Palestina, Greta Thunberg arrestata a Londra durante la protesta per "Palestine Action" - L’evento si inserisce in un contesto di crescente tensione attorno alle attività di Palestine Action, al centro di controversie legali e politiche nel ... affaritaliani.it

Ancora una volta Greta Thunberg indica la strada della giustizia climatica e sociale. Come sempre, faremo la nostra parte al fianco del Collettivo Di Fabbrica - Lavoratori Gkn Firenze - facebook.com facebook

