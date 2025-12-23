Grazia concessa dal presidente della Repubblica | cos’è come funziona e casi recenti

Negli ultimi giorni il potere di grazia è tornato al centro dell'attenzione dopo la decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di concederla a cinque persone. Un numero che, preso da solo, dice poco: dall'inizio del secondo mandato nel 2022 le grazie concesse sono state 36, a fronte di oltre 1.500 pratiche esaminate. Un dato che restituisce la misura di uno strumento usato con cautela e dopo un'istruttoria complessa. Cos'è la grazia e chi la può chiedere. Sergio Mattarella (Ansa). La grazia è prevista dall' articolo 87 della Costituzione. È un atto di clemenza individuale che interviene solo dopo una condanna definitiva e può eliminare del tutto la pena, ridurla oppure trasformarla in un'altra prevista dalla legge.

