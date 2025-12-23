Grandi donatori Verzocchi e Battaglia | tutta l’arte delle feste

In occasione delle festività natalizie, il Museo Civico San Domenico apre gratuitamente le porte alla nuova sezione ‘Grandi donatori e collezione Verzocchi’ nei giorni 26, 27 e 28 dicembre. Un’opportunità per scoprire importanti opere e approfondire la storia delle donazioni che arricchiscono il patrimonio museale. Un’occasione per conoscere meglio la collezione e valorizzare il patrimonio artistico del nostro territorio.

In occasione delle festività natalizie, nelle giornate di domani, 26, 27 e 28 dicembre, sarà possibile visitare gratuitamente la nuova sezione ' Grandi donatori e collezione Verzocchi ' del Museo civico San Domenico. Per l'occasione, dalle 17.30 fino all'orario di chiusura, la visita sarà arricchita dalla proiezione nel chiostro del video 'Grandi donatori e collezione Verzocchi': un omaggio alla storia di chi ha contribuito a costruire il patrimonio artistico e culturale della città. "Abbiamo voluto fare un piccolo regalo alla città – commenta il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno –.

