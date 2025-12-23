grande successo per la xx edizione del concerto di natale in cattedrale

Pisa, 19 dicembre 2025 - Un trionfo di musica, spiritualità e solidarietà ha caratterizzato ieri sera la XX edizione del Concerto di Natale nella Cattedrale di Pisa, accolta da un pubblico partecipe ed emozionato: al termine dell’esecuzione, non sono mancati lunghi applausi e, per alcuni, persino le lacrime agli occhi. Le tre navate della chiesa erano gremite in ogni ordine (652 i biglietti gratuiti distribuiti) per un evento che ha saputo coniugare l’eccellenza artistica con i valori della condivisione e confermarsi un appuntamento imprescindibile del Natale pisano. Il programma solenne – con la Messa in si bemolle maggiore D. 🔗 Leggi su Lanazione.it

