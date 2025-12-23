Un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip ha affermato: «Bisogna chiudere baracca». Dopo la chiusura dell’edizione condotta da Simona Ventura, l’attenzione si sposta sulla prossima stagione, che dovrebbe vedere Alfonso Signorini nuovamente alla guida. In questo articolo, scoprirai chi è il concorrente e le novità previste per questa edizione del reality.

Il sipario sull’edizione del Grande Fratello firmata da Simona Ventura è calato tra la distrazione generale, ma l’attenzione del pubblico si è già spostata sulla versione Vip, che dovrebbe tornare con Alfonso Signorini alla guida. Nonostante non ci siano conferme ufficiali su tempi, cast e formato, le indiscrezioni stanno correndo veloci, e una delle più clamorose riguarda un volto che nessuno si sarebbe aspettato di vedere nella casa. Un nome chiacchieratissimo, soprattutto perché in passato non aveva risparmiato critiche piuttosto severe al programm a stesso. Arriva al Grande Fratello, ma anni fa aveva criticato il reality: ecco chi è. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Grande Fratello Vip, uno dei nuovi concorrenti diceva «Bisogna chiudere baracca»: ecco chi è

