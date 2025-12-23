Dopo il via libera del Senato alla manovra, e in attesa del voto ‘blindato’ della Camera previsto per martedì prossimo, il governo si appresta a chiudere l’anno con l’ultimo Consiglio dei ministri fissato in agenda lunedì 29 dicembre. Sul tavolo dell’esecutivo è atteso il decreto legge per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell’Ucraina, provvedimento che da settimane agita la maggioranza soprattutto per i distinguo della Lega. Il vicepremier e segretario Matteo Salvini è tornato a ribadire che l’obiettivo del Carroccio è “che sia diverso rispetto agli anni passati, che si parli di difesa e non solo di offesa, di civili e non solo di militari”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Governo, Meloni: “2025 tosto, ma il 2026 sarà molto peggio”

