Governo Meloni | 2025 tosto ma il 2026 sarà molto peggio
Dopo il via libera del Senato alla manovra, e in attesa del voto ‘blindato’ della Camera previsto per martedì prossimo, il governo si appresta a chiudere l’anno con l’ultimo Consiglio dei ministri fissato in agenda lunedì 29 dicembre. Sul tavolo dell’esecutivo è atteso il decreto legge per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell’Ucraina, provvedimento che da settimane agita la maggioranza soprattutto per i distinguo della Lega. Il vicepremier e segretario Matteo Salvini è tornato a ribadire che l’obiettivo del Carroccio è “che sia diverso rispetto agli anni passati, che si parli di difesa e non solo di offesa, di civili e non solo di militari”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Meloni ai dipendenti di Palazzo Chigi: Auguri, è stato un anno tosto, il 2026 sarà molto peggio – Il video
Dietrofront sulle pensioni. In campo Meloni: 'Correggeremo'.
Meloni con la spina Lega fino a Capodanno. "L'anno prossimo sarà più tosto..." - Ai ministri ha detto: “Mi tocca pure rivedervi il 29”. huffingtonpost.it
Meloni: auguri a dipendenti Chigi, '2025 tosto? Riposatevi, 2026 sara' peggio' -2- - 'Amministrazione di straordinaria professionalita'' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com
Meloni ai dipendenti di Palazzo Chigi: "Il 2025 è stato tosto, il 2026 sarà molto peggio" - L'anno trascorso è stato tosto per tutti noi ma non preoccupatevi perché l'anno prossimo sa ... huffingtonpost.it
Ecco cosa hanno in mente. Con il Governo Meloni non esiste alcuna possibilità di sottomissione. - facebook.com facebook
La Legge di Bilancio del Governo #Meloni tiene i conti in ordine e investe sulla crescita e lo sviluppo dell’Italia. Le stagioni delle manovre lacrime e sangue della sinistra sono finalmente alle spalle. x.com
