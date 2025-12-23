Gospel Italian Singers | The Christmas Tour a Caulonia Marina e Locri

I Gospel Italian Singers tornano in Calabria con il loro Christmas Tour, proponendo un programma di musica natalizia a Caulonia Marina e Locri. La XXXI Stagione Teatrale della Locride 2024/2025, curata dal Centro Teatrale Meridionale e diretta da Domenico Pantano, conferma l’interesse del pubblico calabrese per eventi culturali di qualità. Un’occasione per ascoltare musica gospel in un’atmosfera autentica e coinvolgente, in un contesto di grande fermento artistico.

Grande apprezzamento da parte del pubblico calabrese per la XXXI Stagione Teatrale della Locride 20242025, a cura del Centro Teatrale Meridionale, per la Direzione artistica di Domenico Pantano, che continua a riservare belle sorprese.Gospel Italian Singers, con il suo "The Christmas Tour 2025 –.

A Sant’Agnello “Gospel Italian Singers” - Il Natale a Sant’Agnello si tinge delle atmosfere vibranti e profonde della musica gospel afroamericana. napolivillage.com

Due appuntamenti tra musica, energia e spiritualità per la XXXI Stagione Teatrale della Locride: il “Christmas Tour” dei Gospel Italian Singers arriva il 28 e il 30 dicembre con una formazione internazionale e una scaletta iconica. - facebook.com facebook

A Buccino coi Gospel Italian Singers è già Natale x.com

