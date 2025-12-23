Gorizia aperta la mostra Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum

Dal 20 dicembre 2025 al 3 maggio 2026, Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia ospita la mostra

Dal 20 dicembre 2025 al 3 maggio 2026, Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia ospita una nuova e grande mostra del cartellone di eventi di GO! 2025, Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura: Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum, un progetto espositivo di eccezionale valore simbolico e storico. Una mostra-evento unica nel suo genere, in esclusiva per l’Italia, che racconta il secolo della guerra e della pace attraverso gli sguardi dei più grandi maestri della fotografia mondiale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: A Gorizia la mostra “Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani”. Dal  7 al 30 novembre 2025

