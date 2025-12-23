Dal 20 dicembre 2025 al 3 maggio 2026, Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia ospita la mostra

Dal 20 dicembre 2025 al 3 maggio 2026, Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia ospita una nuova e grande mostra del cartellone di eventi di GO! 2025, Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura: Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum, un progetto espositivo di eccezionale valore simbolico e storico. Una mostra-evento unica nel suo genere, in esclusiva per l’Italia, che racconta il secolo della guerra e della pace attraverso gli sguardi dei più grandi maestri della fotografia mondiale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gorizia, aperta la mostra "Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum"

Leggi anche: A Gorizia la mostra “Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani”. Dal 7 al 30 novembre 2025

Leggi anche: A Gorizia la mostra “Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani”. Dal 7 al 30 novembre 2025

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum in mostra a Gorizia; La Guerra vista dai grandi fotografi Magnum per promuovere e custodire la pace; Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum; Nova Gorica–Gorizia: mostre, arte pubblica e nuovi spazi culturali verso il 2026.

Gorizia, aperta la mostra "Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum" - (LaPresse) Dal 20 dicembre 2025 al 3 maggio 2026, Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia ospita una nuova e grande mostra del cartellone di eventi ... stream24.ilsole24ore.com