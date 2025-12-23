Gorizia aperta la mostra Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum
Dal 20 dicembre 2025 al 3 maggio 2026, Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia ospita la mostra
Dal 20 dicembre 2025 al 3 maggio 2026, Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia ospita una nuova e grande mostra del cartellone di eventi di GO! 2025, Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura: Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum, un progetto espositivo di eccezionale valore simbolico e storico. Una mostra-evento unica nel suo genere, in esclusiva per l’Italia, che racconta il secolo della guerra e della pace attraverso gli sguardi dei più grandi maestri della fotografia mondiale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: A Gorizia la mostra “Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani”. Dal 7 al 30 novembre 2025
Leggi anche: A Gorizia la mostra “Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani”. Dal 7 al 30 novembre 2025
Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum in mostra a Gorizia; La Guerra vista dai grandi fotografi Magnum per promuovere e custodire la pace; Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum; Nova Gorica–Gorizia: mostre, arte pubblica e nuovi spazi culturali verso il 2026.
Gorizia, aperta la mostra "Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum" - (LaPresse) Dal 20 dicembre 2025 al 3 maggio 2026, Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia ospita una nuova e grande mostra del cartellone di eventi ... stream24.ilsole24ore.com
Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum - racconta il secolo della guerra e della pace attraverso gli sguardi dei più grandi maestri della fotografia mondiale ... artribune.com
Aperta a Gorizia con un'opera di Anadol la galleria Led più lunga d'Europa - E' stata inaugurata questa sera a Gorizia la trasformazione digitale della galleria Bombi, divenuta ora la galleria Led più lunga d'Europa, unendo tecnologia, arte e artigianalità italiana nel percors ... ansa.it
La Digital Art Gallery è aperta! A Gorizia la più grande galleria d'arte digitale d’Europa con Data Tunnel di Refik Anadol, in mostra per 1 anno. Ingresso gratuito su prenotazione. Giorni feriali 10–16, weekend e festivi 10–19. bit.ly/Digital_Art_Ga…. #ioso x.com
La Digital Art Gallery è ufficialmente aperta! Inaugurata ieri a Gorizia, la più grande galleria d’arte digitale d’Europa apre le sue porte al pubblico. Per un intero anno sarà possibile ammirare Data Tunnel, l’opera di Refik Anadol, tra i massimi esponenti mondi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.