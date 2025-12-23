Goodbye June è un film che vuole far piangere a comando e risulta meno credibile di Elf
Con uno straordinario percorso professionale cominciato alla grandissima nel 1994 con Creature del cielo di Peter Jackson (quel ragazzo neozelandese che poi avrebbe diretto la Trilogia del Signore degli Anelli), Kate Winslet è oggi una delle attrici più riconoscibili, apprezzate e amate del mondo. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Goodbye June, recensione: la "prima" di Kate Winslet? Un film dal cuore grande
Leggi anche: Goodbye June: arriva su Netflix il primo film diretto da Kate Winslet, ecco quando
Kate Winslet è diventata regista grazie al figlio | La sua sceneggiatura mi ha fatto cambiare idea.
Goodbye June: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Netflix - Goodbye June film, con Helen Mirren e Toni Collette, in arrivo su Netflix: trama, cast completo, finale e location delle riprese. maridacaterini.it
Goodbye June - Goodbye June è il film del 2025 è diretto da Kate Winslet con Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall, Helen Mirren ... cinefilos.it
Goodbye June, recensione: la "prima" di Kate Winslet? Un film dal cuore grande - Ironia, emozioni e la potenza della normalità: l'attrice debutta alla regia con un film delicato e intimo, sorretto da un cast eccezionale. msn.com
Goodbye June non è il solito Natale da cartolina: è un colpo al cuore, un dramma familiare che ti prende alla gola e non ti molla. Kate Winslet debutta alla regia e guida un cast mostruoso: Toni Collette, Helen Mirren, Andrea Riseborough, Timothy Spall... - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.