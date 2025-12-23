Da Gomorra – La serie al suo prequel. Arriva Il Vodcast condotto da Pablo Trincia accompagnato in ogni episodio da Marco D’Amore. Ogni saga ha un momento in cui tutto ha avuto inizio. E ogni ritorno alle origini è anche un’occasione per guardare indietro e capire cosa è cambiato, cosa è rimasto, e perché alcune . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Gomorra – Le Origini, parte Il Vodcast: Pablo Trincia alla conduzione

Leggi anche: Gomorra – Le origini, in arrivo il prequel di Gomorra con un primo trailer

Leggi anche: Giornate della Legalità: Pablo Trincia racconta "A sangue freddo" al Teatro Grande Valdocco

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gomorra – Le Origini arriva in anteprima a gennaio a Roma e Napoli; ‘Gomorra – Le Origini’ due anteprime speciali gratuite per i fan.

Gomorra - Le Origini, in attesa della serie arriva Vodcast condotto da Pablo Trincia - E ogni ritorno alle origini è anche un'occasione per guardare indietro e capire cosa è cambiato, cosa è rimasto, e perché alcune storie continuano ... ansa.it