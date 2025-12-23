Gomorra – Le Origini parte Il Vodcast | Pablo Trincia alla conduzione

Da Gomorra – La serie al suo prequel. Arriva Il Vodcast condotto da Pablo Trincia accompagnato in ogni episodio da Marco D’Amore. Ogni saga ha un momento in cui tutto ha avuto inizio. E ogni ritorno alle origini è anche un’occasione per guardare indietro e capire cosa è cambiato, cosa è rimasto, e perché alcune . 🔗 Leggi su 2anews.it

Gomorra – Le Origini arriva in anteprima a gennaio a Roma e Napoli; ‘Gomorra – Le Origini’ due anteprime speciali gratuite per i fan.

gomorra 8211 origini parteGomorra - Le Origini, in attesa della serie arriva Vodcast condotto da Pablo Trincia - E ogni ritorno alle origini è anche un'occasione per guardare indietro e capire cosa è cambiato, cosa è rimasto, e perché alcune storie continuano ... ansa.it

gomorra 8211 origini parteGomorra - Le Origini su Sky e NOW a gennaio: Cosa dobbiamo aspettarci dalla serie su un giovane Pietro Savastano - Le Origini, origin story sull'educazione criminale del futuro boss Pietro Savastano: la trama, il cast e tu ... comingsoon.it

gomorra 8211 origini parteGomorra – Le Origini: arriva il vodcast condotto da Pablo Trincia - Il vodcast, un nuovo format originale della Content Factory di Sky pensato per accompagnare il pubblico nel cuore dell’universo di Gomorra mentre si avvicina la mess ... it.blastingnews.com

