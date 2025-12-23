Golf | alla ribalta l’under 14 pontremolese Leonardo Lecchini in evidenza a Sutri nel ’Saranno famosi’

Il talento di Leonardo Lecchini, giovane atleta pontremolese residente a Parma, sta emergendo nel panorama golfistico italiano. Alla recente tappa di Sutri del torneo “Saranno famosi”, il suo nome ha attirato l’attenzione, confermando le sue potenzialità. Lecchini, under 14, rappresenta con orgoglio la tradizione sportiva della zona e si appresta a intraprendere un percorso di crescita nel mondo del golf nazionale.

Il giovanissimo Leonardo Lecchini (nella foto), residente a Parma ma purosangue pontremolese, si sta distinguendo in maniera importante nel circuito golfistico nazionale. L’under 14 ha partecipato nei giorni scorsi alla importante finale nazionale del ’ Saranno famosi 2025 ’ a Sutri (Viterbo), manifestazione che ha riunito le giovani promesse di questa disciplina, offrendo un confronto di grande valore tecnico e formativo, attirando appassionati e addetti ai lavori da tutta la penisola. L’ottimo 13° posto ottenuto da Leonardo ha dimostrato che il ragazzo ha affrontato la competizione con determinazione, mostrando solidità nei colpi, buona gestione del campo e una crescente maturità sportiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

