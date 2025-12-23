Gnoli Consar sarà citata quale responsabile civile

Ieri mattina si è svolta l’udienza del rito abbreviato condizionato a documenti e testimonianze, con Lerry Gnoli, 54 anni, citato come responsabile civile. Tuttavia, i suoi avvocati hanno indicato che potrebbero optare per il dibattimento pubblico, poiché alcune condizioni sono cambiate. La decisione definitiva sarà comunicata nelle prossime settimane, mentre il procedimento prosegue secondo le modalità stabilite.

Quella che avrebbe dovuto essere la prima udienza del rito abbreviato condizionato a documenti e testimonianze, ieri mattina si è conclusa con un'incognita: il 54enne Lerry Gnoli potrebbe invece optare per il pubblico dibattimento? Così hanno lasciato intendere i suoi avvocati Carlo Benini e Vittorio Manes precisando che "sono mutate alcune condizioni". Per questo hanno chiesto un aggiornamento fino a metà gennaio: per valutare. Gnoli, accusato di avere investito il 24 maggio scorso sulla spiaggia di Pinarella con una ruspa la 66enne turista vicentina Elisa Spadavecchia, non era presente aula davanti al gip Andrea Galanti (si viene da un giudizio immediato) e al pm Lucrezia Ciriello.

