Oggi, martedì 23 dicembre, Rai 3 dedica la prima serata a "Gloria!", film d’esordio alla regia della cantautrice Margherita Vicario, che arriva in televisione dopo riconoscimenti e attenzione critica. Un anomalo musical in costume che porta sullo schermo una storia al femminile capace di parlare. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Gloria!, stasera in tv il film di Margherita Vicario: trama e cast

Leggi anche: Un matrimonio esplosivo, stasera in tv il film con Jennifer Lopez: trama e cast

Leggi anche: Un matrimonio esplosivo, stasera in tv il film con Jennifer Lopez: trama e cast

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Gloria!, stasera in tv il film di Margherita Vicario: trama e cast; Stasera in tv: i film da non perdere di martedì 23 dicembre 2025; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi sabato 13 dicembre; Bastardi senza gloria: la bravura di Christoph Waltz era troppa, Tarantino gli disse di occultarla all'incontro con il cast.

Stasera in TV: Film da vedere lunedì 22 dicembre, in prima serata - Stasera in TV, Lunedì 22 Dicembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in c ... msn.com

Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 8 Agosto, in prima serata - Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 8 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le ... comingsoon.it

Stasera *SABATO* *20* DICEMBRE Ecco, viene il Signore, Re della gloria ore *17.00* Santo Rosario ore _*17.30*_ Santa Messa Parrocchia *Sant’Elia Profeta* Novena di Natale - facebook.com facebook