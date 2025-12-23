Globo commesse e cassiere scioperano anche la vigilia di Natale
Tornano in sciopero, nella giornata della vigilia di Natale, le commesse e le cassiere del negozio Globo di via Mantova a Parma. Dopo la prima astensione dal lavoro nella giornata di sabato 20 dicembre, proclamata dai sindacati Ugl Terziario e Filcams Cgil e Nidil Cgil, la protesta verrà. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Commesse e cassiere di Globo entrano in stato di agitazione: "Gravi criticità, che l'azienda continua ad ignorare"
Leggi anche: Globo, scatta lo sciopero di commesse e cassiere: "Domenica di riposo e rispetto degli orari di lavoro"
