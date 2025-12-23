Gli Stati Uniti hanno negato il visto a cinque figure europee, tra cui l’ex commissario Ue Breton, accusandoli di influire negativamente sugli interessi americani. La decisione rientra in un’azione di sanzioni rivolta a persone coinvolte nella promozione di normative più restrittive nel settore tecnologico. Questa misura evidenzia le tensioni tra le due sponde dell’Atlantico su tematiche di regolamentazione e politiche digitali.

Gli Stati Uniti hanno deciso di sanzionare cinque personalità europee impegnate a favore di una regolamentazione più severa sul settore tecnologico. Tra loro c’è anche l’ex commissario europeo per il mercato interno e i servizi, Thierry Breton. A lui è stato vietato l’ingresso nel Paese. Il Dipartimento di Stato ha giustificato le misure affermando che le azioni di queste persone equivalgono a “ censura ” e sono dannose per gli interessi americani. Breton, indicato in Commissione dal presidente francese Emmanuel Macron, si era dimesso il 16 settembre del 2024 annunciando la decisione con una lettera pubblicata su X dopo alcuni contrasti con la presidente Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa negano il visto all’ex commissario Ue Breton e altri 4 europei: “Danneggiano i nostri interessi”

