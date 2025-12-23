Gli Usa negano il visto all' ex commissario Ue Breton e ad altre quattro dirigenti

Gli Stati Uniti hanno negato il visto all'ex commissario europeo Breton e ad altre quattro dirigenti, in relazione a un gruppo che promuove regolamentazioni più stringenti nel settore tecnologico. L’accusa riguarda presunte azioni considerate come una forma di censura, considerate dannose per gli interessi americani. La vicenda evidenzia le tensioni tra regolamentazione europea e interessi statunitensi nel contesto digitale.

Breton, che fa parte di un gruppo per lo sviluppo di regolamentazioni più severe in ambito tecnologico, è accusato dagli Usa di compiere azioni che equivalgono a una «censura» a scapito degli interessi americani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Gli Usa negano il visto all'ex commissario Ue Breton e ad altre quattro dirigenti Leggi anche: Gli Usa negano il visto a 5 regolatori Ue, colpito anche l’ex commissario Breton Leggi anche: Gli Usa negano il visto all’ex commissario Ue Breton e altri 4 europei: “Danneggiano i nostri interessi” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Prossima fermata museo, a Roma prendere la metro è un tuffo nella storia; Firenze, su ex deposito tram a Varlungo si muove il Comune: “Proprietà responsabile della struttura”; Francesco Totti e Noemi Bocchi sulla neve di Ortisei: fuga tra le Dolomiti dopo gli Usa; Carla Bruni sui social: “Dopo cinque anni ho concluso la terapia per guarire dal cancro al seno”. Gli Usa negano il visto a 5 regolatori Ue, colpito anche l’ex commissario Breton - Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate in nella regolamentazione del settore tecnologico, tra cui l'ex ... lapresse.it

Gli Usa negano il visto all'ex commissario Ue Breton e ad altre quattro personalità europee - Breton, che fa parte di un gruppo per lo sviluppo di regolamentazioni più severe in ambito tecnologico, è accusato dagli Usa di compiere azioni che equivalgono a una «censura» a scapito degli interess ... corriere.it

Gli Usa negano i visti a 5 europei, tra cui l'ex commissario Ue Breton. «Dannose per gli interessi americani» - Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate a favore di una regolamentazione più severa sul settore tecnologico, tra cui ... ilmessaggero.it

InsideOver. . Se avete visto la locandina dello spettacolo teatrale Shen Yun in città o in TV, potreste pensare sia un omaggio alla cultura cinese. Ma dietro questo spettacolo si nasconde una storia molto più complessa. Shen Yun è legato al movimento Falun G - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.