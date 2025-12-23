Gli Stati Uniti hanno negato il visto a cinque regolatori europei, tra cui l’ex commissario Thierry Breton, in seguito all’imposizione di sanzioni. La decisione riguarda figure coinvolte nella regolamentazione del settore tecnologico e rappresenta un’ulteriore fase nelle relazioni tra UE e USA. La misura riflette le tensioni in ambito diplomatico e commerciale, evidenziando le sfide legate alla cooperazione internazionale e alle questioni di regolamentazione tecnologica.

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate in nella regolamentazione del settore tecnologico, tra cui l’ex commissario europeo Thierry Breton, a cui è stato vietato l’ingresso nel Paese. Il dipartimento di Stato ha motivato la misura affermando che le loro azioni equivalgono a una “censura” a scapito degli interessi americani. Usa, sanzioni contro regolatori Ue: il motivo. In una nota del segretario di Stato Marco Rubio si legge che “il dipartimento di Stato sta intraprendendo azioni decisive contro cinque individui che hanno guidato sforzi organizzati per costringere le piattaforme americane a censurare, demonetizzare e sopprimere i punti di vista americani a loro contrari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gli Usa negano il visto a 5 regolatori Ue, colpito anche l’ex commissario Breton

