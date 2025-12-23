Gli Usa negano i visti a cinque europei c’è anche l’ex commissario Ue Thierry Breton | perché non possono entrare nel Paese

Gli Stati Uniti hanno negato l’ingresso a cinque figure europee, tra cui l’ex commissario Ue Thierry Breton, coinvolte nella promozione di normative più severe nel settore tecnologico. Questa decisione solleva interrogativi sulle motivazioni e le implicazioni delle restrizioni, evidenziando i recenti sviluppi nelle relazioni tra Europa e Stati Uniti in ambito regolamentare e diplomatico.

Gli Stati Uniti hanno deciso di negare l'ingresso nel Paese a cinque personalità europee impegnate nella promozione di una regolamentazione più stringente del settore tecnologico. Tra i nomi colpiti dal provvedimento figura anche quello di Thierry Breton, ex commissario europeo al Mercato interno. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Stato, le misure rientrano in un pacchetto di sanzioni motivate dal giudizio dell'amministrazione americana sulle iniziative portate avanti dai cinque europei. Le loro azioni vengono definite come una forma di « censura » e considerate « dannose per gli interessi americani».

Gli Usa negano i visti a 5 europei impegnati per una regolamentazione più severa sul settore tech. C'è l'ex commissario Ue, Breton. Il Dipartimento di Stato: "Le nuove regole dannose per gli interessi americani" #ANSA x.com

