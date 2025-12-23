Gli Stati Uniti negano i visti a cinque europei tra loro anche l’ex commissario Ue Breton

Gli Stati Uniti hanno negato i visti a cinque cittadini europei, tra cui l’ex commissario Ue Breton, in un contesto di tensione diplomatica tra le due sponde dell’Atlantico. Questa decisione rappresenta un nuovo passo nelle relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea, evidenziando un peggioramento nei rapporti diplomatici e commerciali.

In un clima di crescente tensione diplomatica e commerciale tra le due sponde dell'Atlantico, gli Stati Uniti hanno formalizzato una serie di sanzioni senza precedenti contro cinque figure di spicco dell'Unione Europea. Queste personalità sono state identificate dal governo americano come i principali artefici di una linea politica volta a imporre restrizioni giudicate eccessive nei confronti dei giganti tecnologici statunitensi. La misura più eclatante riguarda l'ex commissario europeo Thierry Breton, il quale si è visto notificare un divieto formale di ingresso nel territorio degli Stati Uniti, un provvedimento solitamente riservato a funzionari di regimi autoritari o a individui coinvolti in gravi violazioni internazionali.

