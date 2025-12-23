Gli ottimi risultati dello Sci club Lecco a Chiesa Valmalenco

Lo Sci Club Lecco ha partecipato con successo allo Slalom Gigante Fis Junior tenutosi a Chiesa in Valmalenco. L’evento ha visto protagonisti atleti sia maschili che femminili, confermando l’impegno e la crescita del club nel panorama dello sci giovanile. Un’occasione importante per confrontarsi sulle piste e consolidare le proprie esperienze in un contesto di livello internazionale.

Doppio appuntamento maschile e femminile sulle nevi di Chiesa in Valmalenco con lo Slalom Gigante Fis Junior. Per lo Sci Club Lecco da segnalare ancora due grandi prestazioni di Giorgia Sala che vince nella prima gara in calendario e chiude al 2° posto in quella odierna. Ottima prova anche da.

Sci Club Lecco. Weekend di successi tra Coppa del Mondo, Coppa Europa e Slalom FIS Junior - I giovani dello Sci Club Lecco conquistano podi e piazzamenti di rilievo. lecconotizie.com

Sci Club Lecco protagonista ad Aprica nelle FIS Junior di Slalom Gigante - Nella gara maschile, il miglior risultato per lo Sci Club Lecco è stato ottenuto da Ruggero Traniello, che ha chiuso al 9° posto con il tempo di 1’41”79. msn.com

