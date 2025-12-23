Gli orari di bus metro e tram a Napoli per Natale 2025 | Ztl attive e navette il 24 25 e 26 dicembre

Ecco gli orari dei mezzi pubblici a Napoli durante le festività di Natale 2025, inclusi bus, metro, tram e funicolari. Sono riportate anche le informazioni sulle ZTL attive e le navette disponibili nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre. Una guida utile per pianificare gli spostamenti durante le festività, garantendo un viaggio sicuro e senza inconvenienti.

Tutti gli orari dei mezzi pubblici a Napoli (metro, funicolari, bus) per le giornate della vigilia, di Natale e di Santo Stefano 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Natale a Roma: orari Metro e Bus il 24, il 25 e il 31 dicembre e 1 gennaio 2026

Leggi anche: Natale a Roma: orari Metro e Bus il 24, il 25 e il 31 dicembre e 1 gennaio 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gli orari della metro e dei bus Atm a Milano per Natale, Capodanno e l'Epifania; Trasporti in città, guida agli orari di Vigilia, Natale e Capodanno; Trasporti Napoli Natale e Capodanno: gli orari di metro, funicolari e autobus; Natale a Roma: orari Metro e Bus il 24, il 25 e il 31 dicembre e 1 gennaio 2026.

Natale 2025 a Roma: gli orari di metro, bus e tram il 24, 25 e 26 dicembre - Il 24, 25 e 26 dicembre 2025, Vigilia, Natale e Santo Stefano, ci saranno alcune modifiche agli orari di metro, tram e bus a Roma ... fanpage.it