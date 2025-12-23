Gli orari di bus metro e tram a Napoli per Natale 2025 | Ztl attive e navette il 24 25 e 26 dicembre
Ecco gli orari dei mezzi pubblici a Napoli durante le festività di Natale 2025, inclusi bus, metro, tram e funicolari. Sono riportate anche le informazioni sulle ZTL attive e le navette disponibili nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre. Una guida utile per pianificare gli spostamenti durante le festività, garantendo un viaggio sicuro e senza inconvenienti.
Tutti gli orari dei mezzi pubblici a Napoli (metro, funicolari, bus) per le giornate della vigilia, di Natale e di Santo Stefano 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it
