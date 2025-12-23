Negli ultimi tempi, si sono diffuse notizie riguardanti la politica russa nei confronti degli immigrati provenienti dalle ex Repubbliche sovietiche. Secondo alcune fonti, il governo offrirebbe la cittadinanza in cambio di impegno militare, coinvolgendo così lavoratori stranieri nel servizio di leva. Questa strategia solleva questioni di natura politica e sociale, evidenziando le complesse dinamiche di gestione delle risorse umane in un contesto di conflitto.

Stando ad alcuni giornali, la Russia a corto di soldati promette la cittadinanza ai lavoratori immigrati delle ex Repubbliche sovietiche a patto che prestino servizio militare, quindi vadano a farsi maciullare al fronte. Edo Rosini via email Gentile lettore, come al solito con i giornali italiani, per conoscere la verità bisogna districarsi tra malizie, mistificazioni e falsi. Chi ottiene la cittadinanza russa non è “costretto” ad arruolarsi: è soggetto, come tutti i russi, a una leva, ma solo in caso di necessità delle Forze Armate. È del tutto normale. Se così non fosse, ci sarebbero cittadini russi privilegiati e altri no. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

